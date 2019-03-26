Беженцы, скрывавшие Сноудена, обрели убежище в Канаде

Новости мира: Канада предоставила убежище семье беженцев, которая прятала Эдварда Сноудена.

Семья беженцев из Гонконга, которая в 2013 году прятала Эдварда Сноудена, получила политическое убежище в Канаде.

Об этом пишет канадский общественный вещатель СВС News.

Отмечается, что 42-летняя Ванесса Родел и ее 7-летняя дочь уже прибыли в Канаду и обживаются в Монреале, где теперь и будут проживать.

Переехать в Канаду им помогла неправительственная организация “За беженцев”, которая еще в 2016 году подала официальную заявку на спонсорство Ванессы, а также шести других искателей убежища, которые помогали Эдварду Сноудену скрываться от США в Гонконге. Пока неизвестно, одобрит ли Канада заявки остальных шести человек.

Сама Родел уехала в Гонконг из Филиппин еще в 2002 году и с того времени пыталась получить официальное убежище в стране. По ее словам, в Филиппинах она стала жертвой насилия и работорговли и в случае возвращения ей будет угрожать смертельная опасность.

CBC News напоминает, что Эдвард Сноуден вынужден был бежать из США после того, как обнародовал секретные данные о системе глобального слежения и был объявлен в международный розыск. Он некоторое время скрывался в квартирах беженцев в Гонконге, пока наконец не смог уехать в Россию, где живет до сих пор.