Блэкаут в Венесуэле: Гражданам дали выходной

Новости мира: В Венесуэле из-за нового "блэкаута" объявили незапланированный выходной.

Власти Венесуэлы объявили 26 марта выходным днем для предприятий и школ после того, как электроснабжение прекратилось на большей части территории страны. По состоянию на вторник без света оставался 21 из 23 штатов Венесуэлы. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Из-за отсутствия электричества на улицы Каракаса на маршруты не вышло большинство автобусов, также не работает метрополитен. Большая часть населения не имеет доступа к интернету, не работают банкоматы. Без электричества остались также больницы. Во время предыдущего "блэкаута" в Венесуэле сообщали о более 20 погибших пациентах, умерших из-за отключения медицинского оборудования.

Представители президента Николаса Мадуро и его сторонники обвиняют США в том, что произошло. В обращении к народу министр связи Венесуэлы заявил о кибератаке со стороны американских спецслужб, которая снова вызвала отключения крупнейшей в стране (и четвертой в мире по мощности) гидроэлектростанции. Эта ГЭС обеспечивает около 80 процентов потребности Венесуэлы в электроэнергии.

Оппозиция обвиняет в аварии Николаса Мадуро и его правительство. По мнению оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, кризис спровоцирован годы отсутствия финансирования и коррупции в энергетическом секторе страны.