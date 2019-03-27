В Алжире 82-летнего президента призывают признать недееспособным

Новости мира: Глава армии Алжира, генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах считает, что президента страны Абдельазиза Бутефлику следует признать недееспособным.

Глава армии Алжира, генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах призвал признать президента страны Абдельазиза Бутефлику недееспособным. По его мнению, решение, отвечающее законным требованиям алжирского народа, конституционное, защищающее суверенитет государства, поможет выйти из кризиса в стране.

Генерал-лейтенант процитировал статью 102 Конституции Алжира, в которой указано, что она дает право конституционному совету объявлять президента недееспособным, если состояние здоровья не позволяет главе государства исполнять свои обязанности. По мнению чиновника, статья является "единственной гарантией сохранения стабильной политической ситуации" в Алжире.

Напомним, в марте 2019 года в Алжире начались протесты после того, как действующий глава государства заявил о намерении принять участие в президентских выборах, запланированных на 18 апреля. Отмечается, что это крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты.

В столице государства Алжире на улицы вышли десятки тысяч людей, более 200 человек пострадало в столкновениях. В последствии, 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика решил не баллотироваться на пятый президентский срок в ходе выборов, которые должны были состояться в апреле, однако были отложены. Он заявил, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока не будет принята новая конституция.

Абдельазиз Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, избирался на пост президента уже четыре раза подряд, возглавляет Алжир с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике.