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В Средиземном море мигранты захватили судно, которое их спасло

В Средиземном море мигранты захватили судно, которое их спасло
09:49 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Около 108 беженцев из Ливии захватили судно Elhiblu-1,которое подобрало их в Средиземном море, когда они пытались попасть в Европу.

Беженцы из Ливии захватили управление грузовым судном Elhiblu-1,которое подобрало их в Средиземном море при попытке попасть в Европу. По последней информации, было спасено 108 человек.

Сообщается, что мигранты поняли, что экипаж судна собирается вернуть их в Ливию и из-за этого взяли управление танкером под свой контроль и направились в сторону Мальты. После этого, на Мальте они заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.

По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, это первый случай пиратства в открытом море, когда мигранты захватили торговое судно. В связи с такими действиями, Сальвини заявил, что не позволит мигрантам сойти на сушу в Италии. Он назвал их не мигрантами, а пиратами и пообещал, что они увидят Италию только через телескоп.

 

Ранее сообщалось, что британские пограничники задержали 12 мигрантов, которые похитили французский рыболовный траулер и достигли побережья Великобритании.  Британские пограничники, предупрежденные французами, уже ждали мигрантов на берегу и задержали их сразу по прибытии. Французская полиция проводит расследование из-за похищения судна.

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Средиземное море, Судно, Беженцы из Ливии, Elhiblu-1.
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