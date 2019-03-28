В Средиземном море мигранты захватили судно, которое их спасло

Новости мира: Около 108 беженцев из Ливии захватили судно Elhiblu-1,которое подобрало их в Средиземном море, когда они пытались попасть в Европу.

Беженцы из Ливии захватили управление грузовым судном Elhiblu-1,которое подобрало их в Средиземном море при попытке попасть в Европу. По последней информации, было спасено 108 человек.

Сообщается, что мигранты поняли, что экипаж судна собирается вернуть их в Ливию и из-за этого взяли управление танкером под свой контроль и направились в сторону Мальты. После этого, на Мальте они заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.

По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, это первый случай пиратства в открытом море, когда мигранты захватили торговое судно. В связи с такими действиями, Сальвини заявил, что не позволит мигрантам сойти на сушу в Италии. Он назвал их не мигрантами, а пиратами и пообещал, что они увидят Италию только через телескоп.

Le prima immagini del mercantile #ElHiblu1 all'ingresso al porto di #Malta. A bordo 108 #mkgranti, 77 uomini 31 tra donne e bambini. 6 membri equipaggio. Forze miltari maltesi in assetto. @RaiNews pic.twitter.com/f6lbdIfR7z — angela caponnetto (@AngiKappa) 28 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что британские пограничники задержали 12 мигрантов, которые похитили французский рыболовный траулер и достигли побережья Великобритании. Британские пограничники, предупрежденные французами, уже ждали мигрантов на берегу и задержали их сразу по прибытии. Французская полиция проводит расследование из-за похищения судна.