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Гуайдо назвал дату свержения Мадуро

Гуайдо назвал дату свержения Мадуро
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Хуан Гуайдо анонсировал новую акцию по свержению президента страны Николаса Мадуро в начале апреля.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Об этом Гуайдо сообщил в Twitter.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", - написал политик.

Как известно, в конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, которые бойкотировала оппозиция и которые не были признаны многими государствами.

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Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. На поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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