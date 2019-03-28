Гуайдо назвал дату свержения Мадуро

Новости мира: Хуан Гуайдо анонсировал новую акцию по свержению президента страны Николаса Мадуро в начале апреля.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Об этом Гуайдо сообщил в Twitter.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", - написал политик.

El 6 de abril serán las primeras acciones tácticas de la #OperaciónLibertad en todo el país. Ese día debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comités de Ayuda y Libertad ya conformados. ¡El rescate de Venezuela está en nuestras manos!#VamosOperaciónLibertad pic.twitter.com/V20vpocV4w — Juan Guaidó (@jguaido) 27 марта 2019 г.

Как известно, в конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, которые бойкотировала оппозиция и которые не были признаны многими государствами.

Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. На поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.