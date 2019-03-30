Бывший президент Гамбии за время правления украл более $360 миллионов

Новости мира: Экс-президент Гамбии Яхья Джамме за время правления похитил из казны более $360 миллионов.

Гамбийских экс-президент Яхья Джамме лично украл 362 миллиона долларов из государственного бюджета за годы своего правления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства юстиции этой африканской страны в пятницу.

"За 22 года правления экс-президент Гамбии Яхья Джамме персонально похитил из государственной казны не менее чем 362 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Эти данные основаны на масштабном расследовании, которое продолжалось почти два года и включало показания 253 свидетелей. Джамме, как известно, находился на посту президента Гамбии с 1994 по 2017 годы. Он находится в изгнании на территории Экваториальной Гвинеи после того, как проиграл президентские выборы.

Сам гамбийский экс-президент еще не прокомментировал такое обвинение. Как известно, Гамбия имеет колоссальные внешние долги, которые составляют сейчас 130% ВВП страны за прошлый год.