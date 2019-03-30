В Бурунди ограничили свободу слова, запретив BBC и "Голос Америки"

Новости мира: Власти Бурунди запретили вещание международных медиаорганизаций «Голос Америки» и BBC.

Власти Бурунди ввели запрет на вещание международных медиаорганизаций «Голос Америки» и Би-би-си.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Также этот запрет распространяется на журналистов - они лишены права сотрудничать с «Голосом Америки» и Би-би-си.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет заявила: «Мы обеспокоены тем, что журналистам в Бурунди ныне запрещено вступать в контакт с «Голосом Америки» и уверены, что продолжающиеся угрозы в адрес наших журналистов ухудшают ситуацию со свободой слова в этой стране».

Би-би-си также осудила решение Бурунди, назвав его «серьезным ударом по свободе слова».

В мае 2018 года власти Бурунди накануне проведения референдума о новой конституции заморозили вещание «Голоса Америки» и Би-би-си на шесть месяцев.

Исследователь правозащитной организации Amnesty International Рейчел Николсон, считает, что запрет на вещание Би-би-си может быть обусловлен тем, что британская вещательная корпорация выпустила в эфир программу, в которой рассказывалось о действиях спецслужб Бурунди, использующих секретные тюрьмы для борьбы с диссидентами. В свою очередь «Голос Америки» предоставил работу одному из оппозиционных бурундийских журналистов.

В телефонном интервью «Голосу Америки» советник президента Бурунди Вилли Ньямитве заявил, что запрет был введен из-за того, что «Голос Америки» и Би-би-си распространяли «лживую информацию» о Бурунди.

В рейтинге свободы прессы 2018 года, который ежегодно публикует организация «Репортеры без границ», Бурунди заняла 159 место из 180 обследованных государств.