Гуайдо и Мадуро созывают сторонников на демонстрации

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.
Об этом информирует DW.
"В Венесуэле прошли многочисленные демонстрации, участники которых протестовали против отключений электричества и действий главы Венесуэлы Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.
Демонстранты подчеркивают, что они протестуют "против несправедливости, отсутствия безопасности и нехватки медикаментов и продовольствия".
Хуан Гуайдо, которого немало стран признали временным президентом Венесуэлы, обратился к своим сторонникам с призывом к решительным действиям. "Давайте превратим наше возмущение на движение", - написал он в Twitter.
Николас Мадуро в свою очередь также призвал жителей страны к демонстрациям. "Сегодня весь народ выходит на улицы, чтобы защитить мир в нашей любимой Венесуэле. Народ, который хранит верность и не способен на предательство", - говорится в обращении Мадуро.
Тем временем Международный комитет Красного Креста заявил, что за две недели в Венесуэлу прибудет гуманитарная помощь, которая должна обеспечить продовольствием по крайней мере 65 тысяч человек.
Как сообщалось, вчера без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением.