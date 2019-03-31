В столице Мексики объявлена экологическая тревога

Новости мира: В Мехико объявлена экологическая тревога из-за роста концентрации озона в воздухе.

Власти столицы Мексики в субботу объявили в городе экологическую тревогу в связи с превышением допустимой концентрации озона в воздухе. Соответствующее решение обнародовало в Twitter Комиссия по окружающей среде мегаполиса, передает УНН.

"В субботу, 30 марта, объявляется первая фаза экологической тревоги из-за озона в долине Мехико", - говорится в тексте.

По данным специалистов, центральная часть страны, где расположена столица, в настоящее время находится под влиянием системы высокого давления, которая препятствует рассеиванию загрязняющих атмосферу частиц.

На время действия тревоги вводятся двойные ограничения на использование автомобильного транспорта. Промышленные предприятия в течение этого периода обязаны снижать объем выбросов в атмосферу на 30%-40% под угрозой штрафа. Населению, особенно наиболее уязвимым его категориям, рекомендуется не покидать помещение в течение дня.

Приземный озон образуется под действием солнечного излучения из оксидов азота и летучих углеводородов и способен вызывать респираторные заболевания. По некоторым оценкам, проблемы с экологией в районе Мехико ежегодно уносят жизни более 20 тыс. человек.