В Мозамбике количество заболевших холерой превысило 270 человек

Новости мира: В Мозамбике после тропического циклона "Идай" уже 271 человек заболел холерой, с 1 апреля в страну доставят около 900 тысяч доз вакцины и начнется вакцинация.

В Мозамбике после тропического циклона "Идай" растет количество заболевших холерой. Об этом сообщает DW.

Только в портовом городе Бейра за последние 48 часов удвоилось количество зафиксированных случаев заболевания. В субботу в городе холерой заболел уже 271 человек.

"Врачи без границ" фиксируют в Бейре примерно 200 новых вероятных случаев холеры в день.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что 1 апреля в Мозамбике доставят около 900 тысяч доз вакцины против холеры, и тогда в стране начнут кампанию вакцинации.

Напомним, что в середине марта над Мозамбиком, Малави и Зимбабве пронесся циклон "Идай", который вызвал значительные разрушения и унес в этих странах жизни более 700 человек. Много людей пропали без вести. Только в Мозамбике, по данным ООН, от циклона пострадали 1,85 миллиона человек.

В Мозамбике территории в сотни квадратных километров были затоплены, в опасности, по данным властей, оказались 350 тысяч человек. Непогода также затронула соседние Зимбабве и Малави, где также десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.