В одном из парков Мельбурна вода стала ярко-розового цвета (Видео)

К водоему съезжаются тысячи туристов. Необычная аномалия произошла из-за активности водорослей. В австралийском Мельбурне появилось розовое озеро. Об этом сообщается в сюжете ТСН. В искусственном водоеме в одном из городских парков вода стала ярко-розового цвета. К озеру съезжаются тысячи туристов, чтобы снять необычное явление. Некоторые гости города устраивают настоящие "сказочные" фотосессии. Вода в озере окрасилась в розовый цвет из-за буйного роста водорослей на дне, которые выделяют красный пигмент – бета-каротин. Когда температура воздуха опустится и растения "успокоятся", вода приобретет нормальный цвет. ласти утверждают, что розовое озеро не вредит окружающей среде и не является опасным, но советуют туристам не купаться в нем.