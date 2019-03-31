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Воскресенье, 31.03.2019

В одном из парков Мельбурна вода стала ярко-розового цвета (Видео)

К водоему съезжаются тысячи туристов. Необычная аномалия произошла из-за активности водорослей. В австралийском Мельбурне появилось розовое озеро. Об этом сообщается в сюжете ТСН. В искусственном водоеме в одном из городских парков вода стала ярко-розового цвета. К озеру съезжаются тысячи туристов, чтобы снять необычное явление. Некоторые гости города устраивают настоящие "сказочные" фотосессии. Вода в озере окрасилась в розовый цвет из-за буйного роста водорослей на дне, которые выделяют красный пигмент – бета-каротин. Когда температура воздуха опустится и растения "успокоятся", вода приобретет нормальный цвет. ласти утверждают, что розовое озеро не вредит окружающей среде и не является опасным, но советуют туристам не купаться в нем.
УНИАН
Фото: Твиттер
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Австралия, Видео, Мельбурн, Вода в озере, Стала розовой.
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