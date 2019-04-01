Президент Алжира назначил переходное правительство

Новости мира: Участники массовых протестов в Алжире несколько недель требуют отставки 82-летнего Абдельазиза Бутефлики и формирования нового правительства страны.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика после нескольких недель массовых протестов назначил переходное правительство.

Об этом сообщает DW со ссылкой на государственное новостное агентство страны APS.

Отмечается, что кабинет министров возглавит Нуреддин Бедуи, который ранее занимал должность главы МВД. Бывшего спецпосланника Алжира в ООН Сабри Букадума назначен главой МИД.

В то же время сохраняет свою должность заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех, который 26 марта потребовал отставки 82-летнего главы государства. В частности, генерал-лейтенант заявил, что пришло время задействовать статью 102 алжирской конституции, которая дает возможность конституционном совете страны объявить должность президента вакантной, если глава государства не способен выполнять свои обязанности. На следующий день с аналогичным требованием выступил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Как известно, в Алжире несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Бутефлики. В ходе протестов пострадали сотни людей.

11 марта Бутефлика отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля.

Абдельазиз Бутефлика является Президентом Алжира с 1999 года. После инсульта, который обнаружили у него в 2013 году, Бутефлика прикован к инвалидному креслу и с тех пор редко появляется на публике.