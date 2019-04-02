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В Венесуэле ограничат потребление электроэнергии

В Венесуэле ограничат потребление электроэнергии
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мадуро ограничил потребление электроэнергии из-за блэкаута.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении специального режима ограниченного потребления электроэнергии в течение 30 последующих дней.

Об этом он написал в Twitter.

"В ближайшие 30 дней будет введен специальный режим, который позволит Национальной электрической службе работать сбалансировано. Этот режим вводится, чтобы не нарушать поставки электроэнергии, необходимой для обеспечения поставки питьевой воды", - отметил Мадуро.

Как сообщалось, 30 марта без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы.

В Венесуэле 1 апреля объявлен сокращенным рабочим днем, продлена отмена занятий в учебных заведениях в связи с нехваткой электроэнергии.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Блекаут.
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