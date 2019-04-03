Президент Алжира решил досрочно покинуть пост

Новости мира: Президент Алжира официально объявил об отставке.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об отставке с должности. Об этом сообщило агентство Algerie presse service, передает УНН.

"Президент Абдельазиз Бутефлика официально уведомил президента Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства", — говорится в коммюнике президентской администрации, которое цитирует агентство.

Ранее во вторник после встречи высшего армейского командования страны заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о немедленном запуске процедуры конституционного освобождения президента от должности. По словам военного, армия приказала немедленно начать процедуру освобождения 82-летнего Бутефлики от должности в соответствии со 102-й статьей конституции.

Статья 102 Основного закона Алжира предусматривает, что в случае "тяжелой и продолжительной болезни" действующего президента Конституционный совет признает главу государства недееспособным. Президент должен сообщить совету о своей неспособности выполнять обязанности. За этим должен последовать созыв парламента, который должен назначить временного главу государства.