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Президент Алжира решил досрочно покинуть пост

Президент Алжира решил досрочно покинуть пост
03:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент Алжира официально объявил об отставке.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об отставке с должности. Об этом сообщило агентство Algerie presse service, передает УНН.

"Президент Абдельазиз Бутефлика официально уведомил президента Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства", — говорится в коммюнике президентской администрации, которое цитирует агентство.

Ранее во вторник после встречи высшего армейского командования страны заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о немедленном запуске процедуры конституционного освобождения президента от должности. По словам военного, армия приказала немедленно начать процедуру освобождения 82-летнего Бутефлики от должности в соответствии со 102-й статьей конституции.

Статья 102 Основного закона Алжира предусматривает, что в случае "тяжелой и продолжительной болезни" действующего президента Конституционный совет признает главу государства недееспособным. Президент должен сообщить совету о своей неспособности выполнять обязанности. За этим должен последовать созыв парламента, который должен назначить временного главу государства.

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Отставка, Протесты, Алжир, Абдельазиз Бутефлика.
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