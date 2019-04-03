СМИ: Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Неизвестные открыли огонь с борта вертолета по участникам организованной 2 апреля акции протеста в городе Кабимас в штате Сулия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал VPI.
На короткой любительской видеозаписи, размещенной в Twitter телеканала, видно, как над городом проносится вертолет, с борта которого, предположительно, ведется стрельба. Находящиеся на улице люди пытаются скрыться от него. Сведений о пострадавших или погибших не обнародовано.
#AHORA Helicópteros disparando hoy sobre manifestantes en Cabimas, estado Zulia. #ReporteVPItv #2Abr
Vía @MMalaverM pic.twitter.com/JPOxDHjWb7
— VPItv (@VPITV) 2 апреля 2019 г.
Напомним, жители нескольких районов Каракаса вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.