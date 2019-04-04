В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося

Новости мира: Компания, которая занимается разведением ГМ-лосося, получила одобрение на работу в Канаде.

Первая канадская коммерческая ферма для разведения генетически модифицированного лосося во вторник получила экологическое одобрение. Это было последним препятствием перед поставкой быстрорастущей рыбы на рынок, споры длились не одно десятилетие. Биотехнологическая компания из США AquaBounty заявила, что начнет оснащать свой завод Rollo Bay, расположенный в восточной провинции острова Принца Эдуарда. Там она планирует производить до 250 метрических тонн рыбы в год и намеревается начать работу, по словам представителей, "как можно скорее".

В AquaBounty утверждают, что первый коммерческий урожай следует ожидать к концу 2020 года — примерно в то же время, что и на другом заводе компании, расположенном в городе Олбани, штат Индиана. У генетически модифицированного лосося есть ген, который позволяет ему расти быстрее по сравнению с обычным лососем. Такая рыба может достигать взрослых размеров всего за 16-18 месяцев. Обычный атлантический лосось вырастает до таких же размеров за 30 месяцев. Рыбу будут выращивать в наземных инкубаториях.

Соединенные Штаты и Канада обнаружили в 2015 и 2016 годах соответственно, что ГМ-лосось пригоден для употребления в пищу. Это, в свою очередь, сделало генетически модифицированный лосось первым трансгенным животным, который попал на обеденные столы в Северной Америке. Однако экологи и группы потребителей продолжают опасаться, что это может быть опасно для человеческого здоровья и подвергнет диких рыб неизвестным рискам, если ГМ-рыбы каким-то образом попадут в естественную окружающую среду.

"Это означает, что больше канадцев будут есть ГМ-лосося, не зная об этом", — говорит Люси Шарратт из общественной организации Canadian Biotechnology Action Network, ссылаясь на недостаток обязательной маркировки генетически модифицированных продуктов в стране. Согласно AquaBounty, Аргентина, Бразилия и Китай также одобрили тестовое разведение генетически модифицированной рыбы.