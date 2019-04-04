Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Палата общин Британии поддержала отсрочку Brexit
Палата общин Британии поддержала отсрочку Brexit
В НАТО заявили, что РФ перешла от гибридной к открытой агрессии
В НАТО заявили, что РФ перешла от гибридной к открытой агрессии
Пидручный провел больше всех гонок за сезон среди украинцев
Пидручный провел больше всех гонок за сезон среди украинцев
В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося
В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося

В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося

В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося
03:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Компания, которая занимается разведением ГМ-лосося, получила одобрение на работу в Канаде.

Первая канадская коммерческая ферма для разведения генетически модифицированного лосося во вторник получила экологическое одобрение. Это было последним препятствием перед поставкой быстрорастущей рыбы на рынок, споры длились не одно десятилетие. Биотехнологическая компания из США AquaBounty заявила, что начнет оснащать свой завод Rollo Bay, расположенный в восточной провинции острова Принца Эдуарда. Там она планирует производить до 250 метрических тонн рыбы в год и намеревается начать работу, по словам представителей, "как можно скорее".

В AquaBounty утверждают, что первый коммерческий урожай следует ожидать к концу 2020 года — примерно в то же время, что и на другом заводе компании, расположенном в городе Олбани, штат Индиана. У генетически модифицированного лосося есть ген, который позволяет ему расти быстрее по сравнению с обычным лососем. Такая рыба может достигать взрослых размеров всего за 16-18 месяцев. Обычный атлантический лосось вырастает до таких же размеров за 30 месяцев. Рыбу будут выращивать в наземных инкубаториях.

Соединенные Штаты и Канада обнаружили в 2015 и 2016 годах соответственно, что ГМ-лосось пригоден для употребления в пищу. Это, в свою очередь, сделало генетически модифицированный лосось первым трансгенным животным, который попал на обеденные столы в Северной Америке. Однако экологи и группы потребителей продолжают опасаться, что это может быть опасно для человеческого здоровья и подвергнет диких рыб неизвестным рискам, если ГМ-рыбы каким-то образом попадут в естественную окружающую среду.

В США официально разрешили употреблять генно-модифицированный лосось

"Это означает, что больше канадцев будут есть ГМ-лосося, не зная об этом", — говорит Люси Шарратт из общественной организации Canadian Biotechnology Action Network, ссылаясь на недостаток обязательной маркировки генетически модифицированных продуктов в стране. Согласно AquaBounty, Аргентина, Бразилия и Китай также одобрили тестовое разведение генетически модифицированной рыбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, ГМО, Разрешение, Лосось.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
03 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
04 В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
05 Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко провел опрос в Telegram о дебатах с Зеленским
Порошенко провел опрос в Telegram о дебатах с Зеленским
Возросло количество жертв в результате наводнения в Иране
Возросло количество жертв в результате наводнения в Иране
Молдова почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Молдова почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Ученые синтезировали паутину из бактерий
Ученые синтезировали паутину из бактерий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь