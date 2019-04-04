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Австралийцы планируют добывать на Луне воду

Австралийцы планируют добывать на Луне воду
10:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: Австралийское космическое агентство планирует в течение пяти лет отправить на Луну миссию и начать добывать там воду.

Молодое Австралийское космическое агентство намеревается в течение пяти лет отправить на спутник Земли миссию и начать добывать там воду.

Об этом сообщает Naked Science.

"Австралийское космическое агентство планирует применить опыт в горном деле в отдаленных негостеприимных областях - в новой программе по добыче воды и других ресурсов на Луне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если воду, покрывающую поверхность Луны тонким слоем, можно будет добывать в космосе, вместо того чтобы отправлять ее туда с Земли, то наш естественный спутник вполне может стать перевалочным пунктом для миссий на Марс и дальше.

"Доставлять что-либо с Земли на орбиту или в глубокий космос стоит больших денег. Если вы можете производить воду в космосе за меньшую сумму, чем стоимость ее доставки туда, нужно это делать", - говорит космический инженер Эндрю Демпстер.

Австралийскому космическому агентству пока еще нет даже года, но Демпстер считает, что такое проворное отношение сродни стартапу поможет предприятию разработать новую технологию и как можно скорее попасть на Луну.

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Вода, Земля, Луна, Австралийское космическое агентство, Эндрю Демпстер.
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