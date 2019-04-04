Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому выдвинули обвинения

Новости мира: Следователи Новой Зеландии готовятся предъявить обвинения мужчине, совершившему нападение на две мечети в городе Крайстчерч

Брентону Тарранту, который совершил смертельные атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, выдвинули 50 обвинений в убийстве и 39 - в попытке убийства в деле о теракте, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что обвинения новозеландскому стрелку Брентону Тарранту будут предъявлены в ходе заседания суда города Крайстчерч, перед которым мужчина предстанет в пятницу.

В полиции отметили, что Б.Тарранта обвинят в 50 убийствах и 39 покушениях на убийство.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

После нападения премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.