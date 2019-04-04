Ливийская национальная армия готовится к наступлению на Триполи

Новости мира: Командующий ливийской армией Хафтар приказал наступать на Триполи.

О начале наступления на Триполи объявил в четверг командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщает телеканал Sky News Arabia. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

"Это ответ на требование народа положить конец власти боевиков и террористов в городе", - отметил Х.Хафтар.

Ранее агентство Associated Press отмечало, что в данный момент силы Х.Хафтара находятся ближе всего к Триполи за все время конфликта в Ливии. Так, сторонники Х.Хафтара без крупных стычек недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.