ООН призывает стороны конфликта в Ливии объявить перемирие для эвакуации раненых

Новости мира: ООН призывает объявить в Ливии перемирие на два часа чтобы вывезти раненых.

ООН призывает стороны, воюющих в Ливии, обеспечить короткое перемирие для эвакуации гражданских и раненых вследствие боевых действий.

Об этом сообщает BBC.

"ООН призвала стороны, которые воюют возле столицы Ливии, прекратить борьбу в течение двух часов, чтобы можно было эвакуировать раненых и гражданских", - говорится в сообщении.

В ООН заявили, что военные действия должны прекратиться в 16:00 по местному времени, чтобы разрешить доступ в зону боевых действий для экстренных служб.

Ранее глава правительства Ливии, которое поддерживается ООН, обвинил лидера повстанцев Хафтара в попытке переворота и заявил, что наступление повстанцев будет остановлено.

В Ливии политическая ситуация не стабильна с 2011 года, с тех пор как Муаммар Каддафи был отстранен от власти и убит.

Как сообщалось, в Ливии силы повстанцев, которыми руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, начали наступление на столицу страны Триполи, некоторые государства уже начали эвакуацию своего персонала в этой стране.