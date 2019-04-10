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Среда, 10.04.2019
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СМИ: Во время разгона сидячей демонстрации в Судане погибли семь человек

СМИ: Во время разгона сидячей демонстрации в Судане погибли семь человек
01:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Семь человек погибли во время столкновений в столице Судана.

Не менее семи человек погибли во вторник в ходе новых столкновений между суданскими силами безопасности и участниками протестов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных активистов, организующих протестные акции.

По их данным, военные предприняли очередную попытку разогнать сидячую антиправительственную демонстрацию у здания генштаба ВС Судана. Однако в результате начались столкновения.

При этом не уточняется, есть ли среди погибших во вторник военнослужащие.

Протестная акция у генштаба ВС Судана продолжается с выходных, активисты блокируют вход в здание. Силы безопасности несколько раз предпринимали попытку прорвать блокаду, однако не смогли этого сделать.

Протесты в Судане: За выходные власти задержали около 2,5 тыс. человек

Антиправительственные протесты в Судане начались в декабре прошлого года. С прошлой недели протестное движение активизировалось. Западные СМИ связывают это с тем, что 2 апреля в другом африканском государстве - Алжире - президент страны Абдельазиз Бутефлика, занимавший пост главы государства с 1999 года, подал в отставку после продолжительных протестов.

Суданом с 1989 года неизменно руководит президент Омар аль-Башир.

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Судан, Протесты, Омар аль-Башир, Разгон демонстрантов.
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