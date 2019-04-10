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Среда, 10.04.2019
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Ливни в Рио-де-Жанейро унесли жизни семерых человек

Ливни в Рио-де-Жанейро унесли жизни семерых человек
06:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Из-за непогоды в Рио-де-Жанейро погибли семь человек.

Число жертв ливней в Рио-де-Жанейро возросло до семи человек. Еще трое числятся пропавшими без вести, сообщил во вторник телеканал Globo, передает УНН.

По данным телеканала, спасатели обнаружили еще три тела в такси, которое оказалось под образовавшимися после смещения завалами. Еще один житель города погиб в результате удара молнии. Ранее сообщалось о трех жертвах непогоды.

Стихия обрушилась на город накануне вечером, практически парализовав дорожное движение. Люди перемещались по улицам по колено, а местами по пояс в воде. В связи с опасностью схода оползней перекрыто несколько дорог, ведущих в центр. В отдельных районах количество осадков, выпавших за последние сутки, значительно превысило месячную норму. По информации городской администрации, сирены оповещения об опасности сработали в 21 районе. 

Решением власти во вторник отменены занятия в школах, жителей просят без надобности не выходить на улицу. Из-за непогоды перенесен на сутки запланированный ранее на вторник футбольный матч первенства штата. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие часы городские службы приведены в состояние повышенной готовности, продолжает действовать максимальный уровень опасности.

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Все по теме:

Бразилия, Ливни, Рио-де-Жанейро, Стихийное бедствие.
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