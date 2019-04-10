В мире стало меньше смертных казней

Новости мира: Организация Amnesty International отмечает, что больше всего смертных приговоров в 2018 году было вынесено в Китае.

В 2018 году в мире казнили по крайней мере 690 человек. Больше всего смертных приговоров, по данным Amnesty International, исполнено в Китае, Иране и Саудовской Аравии. Об этом сообщает DW.

“В 2018 году не менее чем в 20 государствах были казнены по меньшей мере 690 человек, а годом ранее - на 303 человека больше. Такие данные содержатся в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, распространенном в Берлине в среду, 10 апреля”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас смертную казнь не применяют 142 страны. В 1987 году таких государств насчитывалось всего 69, напомнил генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Беко. Он охарактеризовал зафиксированные изменения как важный шаг на пути "к миру без казней".

Как указывается в публикации, по данным правозащитников, больше всего смертных приговоров приводят в исполнение в Китае. Там за 2018 год казнили несколько тысяч человек. За аналогичный период в Иране зафиксированы 253 смертные казни, в Саудовской Аравии - 149, во Вьетнаме и Ираке - не менее 85 и 52 соответственно, отмечают эксперты Amnesty International.