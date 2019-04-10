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В мире стало меньше смертных казней

В мире стало меньше смертных казней
08:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: Организация Amnesty International отмечает, что больше всего смертных приговоров в 2018 году было вынесено в Китае.

В 2018 году в мире казнили по крайней мере 690 человек. Больше всего смертных приговоров, по данным Amnesty International, исполнено в Китае, Иране и Саудовской Аравии. Об этом сообщает DW.

“В 2018 году не менее чем в 20 государствах были казнены по меньшей мере 690 человек, а годом ранее - на 303 человека больше. Такие данные содержатся в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, распространенном в Берлине в среду, 10 апреля”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас смертную казнь не применяют 142 страны. В 1987 году таких государств насчитывалось всего 69, напомнил генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Беко. Он охарактеризовал зафиксированные изменения как важный шаг на пути "к миру без казней".

В штате Вашингтон отменена смертная казнь

Как указывается в публикации, по данным правозащитников, больше всего смертных приговоров приводят в исполнение в Китае. Там за 2018 год казнили несколько тысяч человек. За аналогичный период в Иране зафиксированы 253 смертные казни, в Саудовской Аравии - 149, во Вьетнаме и Ираке - не менее 85 и 52 соответственно, отмечают эксперты Amnesty International.

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Amnesty International, Китай, Тюрьма, Смертная казнь.
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