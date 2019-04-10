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В Новой Зеландии запретили владение отдельными видами оружия

В Новой Зеландии запретили владение отдельными видами оружия
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Парламент Новой Зеландии запретил владение отдельными видами оружия после нападения на мечетию

Парламент Новой Зеландии в среду одобрил закон о почти полном запрете частного владения автоматическим и полуавтоматическим оружием армейского образца - спустя меньше месяца после нападения на мечети в этой стране, передает агентство Associated Press (AP).

Закон поддержали 119 парламентариев, а против высказался лишь один депутат.

"В прошлом было очень немного случаев, когда я видела такое единство в парламенте, и я не могу представить себе обстоятельств, когда это (единство - ИФ) было бы более необходимо, нежели сейчас", - заявила в свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как отмечает AP, теперь закону для вступления в силу нужно лишь одобрение генерал-губернатора Новой Зеландии, что является простой формальностью.

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После принятия закона владельцы подобного оружия могут сдать его в полицию в обмен на компенсацию. В случае его хранения нарушителю закона может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако в том, что касается хранения такого оружия, закон предусматривает исключения для оружейных коллекционеров и для лиц, профессионально занимающихся борьбой с сельскохозяйственными вредителями.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

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Теракт, Новая Зеландия, Оружие, Мечеть.
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