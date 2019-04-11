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Генсек ООН убежден, что конфликт в Ливии все еще можно решить мирным путем

Генсек ООН убежден, что конфликт в Ливии все еще можно решить мирным путем
04:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Гуттериш считает, что у Ливии есть шанс перезапустить политический процесс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что ситуация в Ливии чрезвычайно опасна, но возвращение к политическому диалогу все еще возможно.

Об этом он заявил на брифинге в ООН во время очередного заседания Совета безопасности по Ливии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Моего обращения и требования не проводить наступление и остановить насилие не услышали. Но если мы посмотрим на ситуацию сегодня, становится очевидным, что она уже чрезвычайно опасна. Мы должны остановить происходящее", - подчеркнул Гутерреш.

Он рассказал о своем недавнем визите в Ливию, где встречался со сторонами конфликта, но уехал, по его словам, с тяжелым сердцем и глубоким беспокойством.

Впрочем, генсек ООН убежден: все еще есть время остановить насилие, осознав, что военного решения конфликта нет, и перезапустить политический процесс.

"Для меня очевидно, что мы должны сейчас перезапустить серьезный политический диалог, переговоры. Однако также очевидно, что без полного прекращения военных действий этого не произойдет", - пояснил Гутерреш.

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Как сообщалось ранее, лидер военных формирований, базирующихся на востоке Ливии генерал Халифа Хафтар, объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны Триполи.

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить наступление. Его силам удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре правительственные войска Ливии освободили аэродром.

Боевые действия развернулись накануне запланированных на 14-16 апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

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ООН, Ливия, Антониу Гутерреш, Халифа Хафтар.
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