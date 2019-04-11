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Венесуэльский кризис: Гуайдо уверен, что Мадуро скоро сложит полномочия

Венесуэльский кризис: Гуайдо уверен, что Мадуро скоро сложит полномочия
04:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Гуайдо выразил уверенность в быстрой смене власти в Венесуэле.

Венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро вскоре сложит свои полномочия. С таким утверждением выступил в среду на митинге в Каракасе лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, передает УНН со ссылкой на El Nacional.

"Узурпация в Организации американских государств (ОАГ) уже прекратилась, скоро прекратится узурпация в стране", — цитирует политика газета. Политические противники Мадуро обвиняют его в узурпации власти.

Густаво Тарра Брисеньо, предназначенный Гуайдо представителем Венесуэлы при ОАГ, во вторник был признан в этом качестве Постоянным советом региональной структуры. Министерство иностранных дел республики осудило это решение и заявило о намерении страны 27 апреля выйти из состава ОАГ.

Политические противники венесуэльского правительства не намерены садиться за стол переговоров с его представителями, добавил Гуайдо.

"Ходят слухи (о возможности начала диалога), есть несколько стран, которые хотят участвовать в поиске выхода (из политического кризиса), — сказал политик. — Мы, венесуэльцы, не идем ни на какие фальшивые диалоги". Фрагмент речи Гуайдо транслировал в Twitter частный телеканал TVV.

Ранее на этой неделе глава МИД рспублики Хорхе Арреаса заявил, что правительство президента Николаса Мадуро ждет, что оппозиция "соизволит уважать свой народ" и начнет диалог с властью. Предыдущие переговоры между правительством республики и оппозицией проходили в Доминиканской Республике с участием международных посредников. Без какого-либо результата они завершились в начале 2018 года.

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Венесуэла, Николас Мадуро, ОАГ, Хуан Гуайдо.
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