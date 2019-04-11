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Четверг, 11.04.2019
Канада примет третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине
Канада примет третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине
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Канада примет третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине

Канада примет третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава МИД Канады заявила, что несмотря на агрессию РФ Украина сохраняет приверженность реформам.

Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украине удается воплощать важные реформы и сохранять преданность демократии, отмечает глава МИД Канады.

Об этом Христя Фриланд заявила на заседании постоянного комитета Сената Канады по иностранным делам и международной торговли, сообщает корреспондент Укринформа.

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию в Крыму, Керченском проливе и на востоке страны, власть и народ Украины продемонстрировали твердую приверженность демократии и реформам. Мы отмечаем их постоянные усилия для воплощения большого количества реформ на пути к членству в НАТО", - сказала Фриланд.

По ее словам, именно поэтому Канада решила принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.

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"Мероприятие состоится после второго тура президентских выборов и ознаменует важный момент для объединения международного сообщества вокруг новоизбранного демократического президента Украины - кто бы им ни стал - и продолжение поддержки Украины в ее усилиях по реформированию", - подчеркнула министр.

Как сообщалось ранее, в начале июля в Торонто состоится ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине. В 2018 году это мероприятие прошло в Копенгагене, а в 2017-м - в Лондоне. Главная цель конференции - ознакомить международных партнеров с достижениями нашей страны в проведении системных реформ, а также наметить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

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НАТО, Канада, Реформы, Христя Фриланд.
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