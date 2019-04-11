Президент Судана подал в отставку

Новости мира: Глава страны решил уйти со своего поста из-за массовых народных протестов, которые длятся с прошлого года.

Решение было принято не без влияния военных Судана, которые открыто хотели отстранить президента от своей службы. Все из-за длительных массовых протестов в стране.

Негативные настроения внутри государства, которые переросли в протестные, продолжаются с декабря прошлого года и по сей день. после ухода президента Омар аль-Башир начали вести переговоры с целью создания переходного военного совета. Новая власть сможет законно управлять республикой. Информацию подтвердили скрытые источники правительства Судана.

وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال دارفور عادل محجوب حسين: كل قيادات الجيش تحركوا لإجبار #البشير على التنحي pic.twitter.com/XNvnRWv21i — الحدث (@AlHadath) 11 апреля 2019 г.

На одном из местных телеканалов министр промышленности провинции Северный Дарфур Адель Махджуб Хусейн сообщил, что военные чины высшего эшелона прибыли столицу с целью убрать президента с действующего поста. Сегодня, 11 апреля, на встрече с участием командования армии Судана было принято окончательное решение отстранить Омар аль-Башира вместе со всем его окружением. В том числе военные власти требовали распустить правительство.

Далее последовали аресты политической элиты государства. Известно, что под стражей находится премьер-министр страны Мухаммад Тахир Айла и экс-вице-президент Али Осман Таха.