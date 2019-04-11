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Власти Судана вводят режим ЧП: какие будут действовать ограничения

Власти Судана вводят режим ЧП: какие будут действовать ограничения
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Министр обороны Судана объявил о введении на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.

Министр обороны Судана Авад бен Ауф в четверг объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца после отставки президента Омара аль-Башира.

"Мы вводим режим чрезвычайного положения на несколько месяцев", - заявил он в ходе видеообращения к нации.

В рамках режима ЧП в стране вводится комендантский час с 10 часов вечера до 4 часов утра. Все контрольные пункты и пограничные посты в Судане будут закрыты до дальнейших распоряжений.

Кроме этого, министр обороны заявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует Авад бен Ауф.

По словам министра, судебные органы, прокуратура и дипломатические структуры, в том числе и посольства, продолжат работать в обычном режиме.

Также Авад бен Ауф объявил, что по всей стране вводится режим перемирия и прекращения огня, в том числе в Дарфуре на западе страны, где боевые столкновения не прекращались с 2003 года.

В четверг министр обороны Судана также объявил об отстранении от руководства страны президента Омара аль-Башира и об его аресте.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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Судан, ЧП, Омар аль-Башир, Режим чрезвычайного положения, Авад бен Ауф, Министерство обороны Судана.
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