Более сотни демонстрантов в Алжире задержаны: ранены полицейские

Новости мира: Правоохранители Алжира массово задерживают протестующих против деятельности действующей власти.

В Алжире уже восьмую пятницу подряд проходят многотысячные демонстрации, направленные против нынешних властей страны.

Несмотря на отставку правившего Алжиром два десятка лет президента Абдельазиза Бутефлики которая произошла 2 апреля, жители североафриканского государства требуют фундаментальных демократических реформ, передает DW.

В пятницу, 12 апреля, протесты переросли в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Согласно официальным данным, 27 полицейских были ранены, причем четверо из них - тяжело. Задержаны 108 демонстрантов, которые бросали камни в служащих полиции и повредили несколько полицейских автомобилей.

Один из лидеров оппозиции Мустафа Бучачи подчеркнул, что требования демонстрантов так и не выполнены. "Народ высказывается недвусмысленно: нынешний переходный период должны осуществлять те, кого выберет алжирское население", - заявил Бучачи.

В начале недели парламент Алжира назначил временным президентом страны 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, которого считают соратником Бутефлики. Бенсалех более 16 лет занимал пост председателя верхней палаты парламента — Совета нации. Он назначил президентские выборы на 4 июля, пообещав, что те будут "прозрачными", но участники протестов, в первую очередь молодежь, расценивают такое решение как продолжение прежней политики.