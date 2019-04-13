Скачать
Суббота, 13.04.2019
Ломаченко нокаутировал Кроллу
Ломаченко нокаутировал Кроллу
Итоги 12 апреля: Порошенко и Зеленский на "1+1", кандидаты в ЕС, Макрон, Меркель
Итоги 12 апреля: Порошенко и Зеленский на "1+1", кандидаты в ЕС, Макрон, Меркель
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище

Более сотни демонстрантов в Алжире задержаны: ранены полицейские

Более сотни демонстрантов в Алжире задержаны: ранены полицейские
09:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Правоохранители Алжира массово задерживают протестующих против деятельности действующей власти.

В Алжире уже восьмую пятницу подряд проходят многотысячные демонстрации, направленные против нынешних властей страны.

Несмотря на отставку правившего Алжиром два десятка лет президента Абдельазиза Бутефлики которая произошла 2 апреля, жители североафриканского государства требуют фундаментальных демократических реформ, передает DW.

В пятницу, 12 апреля, протесты переросли в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Согласно официальным данным, 27 полицейских были ранены, причем четверо из них - тяжело. Задержаны 108 демонстрантов, которые бросали камни в служащих полиции и повредили несколько полицейских автомобилей.

Один из лидеров оппозиции Мустафа Бучачи подчеркнул, что требования демонстрантов так и не выполнены. "Народ высказывается недвусмысленно: нынешний переходный период должны осуществлять те, кого выберет алжирское население", - заявил Бучачи.

Парламент Алжира утвердил временного президента

В начале недели парламент Алжира назначил временным президентом страны 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, которого считают соратником Бутефлики. Бенсалех более 16 лет занимал пост председателя верхней палаты парламента — Совета нации. Он назначил президентские выборы на 4 июля, пообещав, что те будут "прозрачными", но участники протестов, в первую очередь молодежь, расценивают такое решение как продолжение прежней политики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Алжир, Демонстрации, Власти Алжира.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото
02 Ломаченко - Кролла: события боя
03 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
04 Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Открыт первый банк грудного молока в Украине
Открыт первый банк грудного молока в Украине
Деятельность США в Афганистане не будет изучена в Гааге
Деятельность США в Афганистане не будет изучена в Гааге
Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами
Погода в Украине на субботу, 13 апреля
Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь