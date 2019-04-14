Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Замглавы АП, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку
Замглавы АП, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку
Ломаченко после победы над Кроллой обратился к болельщикам
Ломаченко после победы над Кроллой обратился к болельщикам
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос

Саудовская Аравия и ОАЭ предоставят гуманитарную помощь Судану

Саудовская Аравия и ОАЭ предоставят гуманитарную помощь Судану
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Арабские государства поддерживают военное правительство Судана.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты направят в Судан гуманитарную помощь. Эр-Рияд также заявил о содействии мерам военного совета в Хартуме.

Об этом сообщает DW.

"Саудовская Аравия будет содействовать политике военного совета в Хартуме и направит Судану гуманитарную помощь. В частности, речь идет о поставках нефтепродуктов, пшеницы и медикаментов", - говорится в сообщении.

В свою очередь ОАЭ предложили военному правительству Судана начать переговоры по вопросу гуманитарных поставок. В Абу-Даби также приветствовали назначение главой военного совета генерала Абделя Фаттаха Абдельрахмана Бурхана.

Лидер переворота в Судане ушел в отставку под давлением протестующих
Лидер переворота в Судане ушел в отставку под давлением протестующихЧитать полностью

Как сообщалось ранее, глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, возглавивший государственный переворот, в ходе которого свергли президента страны Омара аль-Башира, объявил об уходе в отставку.

Министр обороны назвал своего преемника — генерал-лейтенанта Абделя Фаттаха Абдельрахман Бурхана.

Такое решение было принято после того, как протестующие отказались покидать улицы заявив, что лидер переворота ибн Ауф был слишком близким к экс-президенту.

Как сообщалось, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти действующего президента Омара аль-Башира и его правительство.

Как известно, Омар аль-Башир обвиняется Международным уголовным судом в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в западносуданском регионе Дарфур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОАЭ, Судан, Протесты, Саудовская Аравия, Омар аль-Башир, Авад ибн Ауф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице
В Австралии в ночном клубе произошла стрельба
С сегодняшнего дня украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Погода в Украине 14 апреля: похолодает, местами ожидаются дожди
В Украину пришло похолодание, ожидаются дожди
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь