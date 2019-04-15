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Действия армии Хафтара близ Триполи забрали жизни более 120 человек

Действия армии Хафтара близ Триполи забрали жизни более 120 человек
22:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Военные действий в Ливии под управлением Халифа Хафтара унесли жизни уже более 120 человек.

В районе Триполи 121 человек погиб с начала наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на столицу Ливии, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Еще 561 человек получил ранения.

В ВОЗ также сообщили, что направляют дополнительный персонал в Триполи и медикаменты. В организации осудили неоднократные атаки против сотрудников служб здравоохранения и их транспорта, зафиксированные в этом районе.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН ранее сообщили, что более 13,5 тыс. человек были вынуждены бежать из-за боев у Триполи.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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ООН, Ливия, Триполи, Халиф Хафтар.
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