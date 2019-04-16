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Арест Ассанжа: Государственные сайты Эквадора подверглись волне кибератак

Арест Ассанжа: Государственные сайты Эквадора подверглись волне кибератак
06:35 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: В Эквадоре заявили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа.

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты госучреждений страны пострадали от 40 млн кибератак после решения лишить Ассанжа политического убежища.

Об этом сообщает AFP.

По словам заместителя министра, кибератаки начались в четверг и в основном осуществляются из Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора.

Ассанж готов к диалогу со Швецией во избежание экстрадиции в США

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа".

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Wikileaks, Великобритания, Эквадор, Джулиан Ассанж, Кибератаки.
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