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Бывший лидер Перу прострелил себе голову

Бывший лидер Перу прострелил себе голову
20:49 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости мира: Экс-президент Перу Алан Гарсия во время задержания выстрелил себе в голову.

Бывший президент Перу Алан Гарсия совершил самоубийство, когда 17 апреля утром полиция пришла к нему домой арестовать по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

69-летний Гарсия скончался в среду в больнице города Лима.

Он возглавлял Перу дважды — с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы.

Его подозревали в получении взяток и отмывании денег.

Напомним, в марте 2019 года в калифорнийском округе Сан-Матео полиция в ресторане задержала экс-президента Перу Алехандро Толедо за пьянство, но уже на следующий день его отпустили.

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Перу, Лима, Экс-президент Перу, Алан Гарсия.
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