В Канаде пропали трое альпинистов мирового класса

Новости мира: В Канадских горах без вести пропали известные альпинисты.

В Канаде пропала связь с тремя известными альпинистами, которые совершали опасный подъем в горы. Как сообщили в департаменте национальных парков Канады, трое мужчин совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф.

Предварительные данные указывают, что альпинистов накрыла лавина и они, вероятно, погибли. Спасатели уже провели осмотр возможного места трагедии с воздуха обнаружили “признаки нескольких снежных лавин и обломки альпинистского снаряжения”.

“Основываясь на нашей оценке места инцидента, все три члена команды предварительно считаются погибшими”, - рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что сейчас провести спасательную операцию невозможно из-за сложных погодных условий.

Отметим что все три альпиниста — Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскели — имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест. Хотя пик Ховсе в Банфе, на который поднималась команда, имеет высоту всего 3295 м, выбранный маршрут был очень сложным, его удалось успешно пройти лишь раз.