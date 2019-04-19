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В Канаде пропали трое альпинистов мирового класса

В Канаде пропали трое альпинистов мирового класса
07:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Канадских горах без вести пропали известные альпинисты.

В Канаде пропала связь с тремя известными альпинистами, которые совершали опасный подъем в горы. Как сообщили в департаменте национальных парков Канады, трое мужчин совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф.

Предварительные данные указывают, что альпинистов накрыла лавина и они, вероятно, погибли. Спасатели уже провели осмотр возможного места трагедии с воздуха обнаружили “признаки нескольких снежных лавин и обломки альпинистского снаряжения”.

“Основываясь на нашей оценке места инцидента, все три члена команды предварительно считаются погибшими”, - рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что сейчас провести спасательную операцию невозможно из-за сложных погодных условий.

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Отметим что все три альпиниста — Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскели — имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест. Хотя пик Ховсе в Банфе, на который поднималась команда, имеет высоту всего 3295 м, выбранный маршрут был очень сложным, его удалось успешно пройти лишь раз.

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Альпинисты, Горы, Лавина, Пропали, Мировой класс.
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