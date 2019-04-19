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Бои за Триполи: МИД Ливии обвинил Францию в поддержке Хафтара

Бои за Триполи: МИД Ливии обвинил Францию в поддержке Хафтара
15:34 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В правительстве Ливии заявили о разрыве связей с Францией на фоне наступления Хафтара.

Французское правительство отвергло заявления поддерживаемого ООН ливийского правительства о том, что Париж поддерживает фельдмаршала Халифу Хафтара, чьи силы начали наступление с целью занять столицу страны Триполи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Министерство внутренних дел Ливии заявило, что приостанавливает все отношения с Францией из-за поддержки Хафтара и его Ливийской национальной армии.

Претензии по поводу французской поддержке Хафтара "абсолютно необоснованны", сказал представитель французского Министерства иностранных дел.

Власти в Париже поддерживают "легитимное правительство" премьер-министра Фаиза аль-Саррая, говорится в заявлении французского руководства.

Министр внутренних дел Ливии Фати Бах Ага обвинил Париж в поддержке "преступника Хафтара" и приказал "приостановить все отношения между министерством и французской стороной".

Франция официально поддержала правительство в Триполи, но свидетели на местах уже давно указывают на молчаливую поддержку Хафтара со стороны Парижа. Франция установила связи с Хафтаром, чтобы защитить свои нефтяные интересы в Ливии.

Страна была разделена между двумя столицами после интервенции НАТО во главе с Францией в 2011 году, которая привела к гибели бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Хафтар также получает поддержку со стороны Египта и ранее неоднократно бывал в Москве и встречался с российскими военными.

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Франция, ООН, Ливия, Халифа Хафтар.
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