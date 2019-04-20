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В Египте проходит референдум по изменениям в Конституции

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В Египте проходит референдум по изменениям в Конституции
12:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Египте начался референдум по конституционным изменениям, которые позволят действующему президенту оставаться у власти до 2030 года.

В Египте начался референдум о внесении изменений в Конституцию, которые позволят действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться у власти до 2030 года.

Около 55 млн человек из почти 100-миллионного населения Египта имеют право голосовать на референдуме, который будет проходить в течение трех дней. Результат ожидается через несколько дней после заключительного дня голосования 22 апреля, сообщает Reuters.

В случае одобрения поправок, нынешний срок полномочий Сиси будет продлен до шести лет с четырех, и он сможет баллотироваться на третий шестилетний срок в 2024 году.

Изменения также предоставят президенту контроль над назначением главных судей и прокурора из числа кандидатов, а также усилят полномочия военнослужащих.

Сторонники Сиси утверждают, что изменения необходимы, чтобы дать ему больше времени для завершения крупных проектов развития и экономических реформ. Критики отмечают, что для благодаря поправкам Сиси сконцентрирует больше полномочий, что приведет к авторитарной модели правления.

Сиси находится у власти с июня 2014 года.

При Сиси в Египте стали жестко подавлять инакомыслие, что, по мнению правозащитных групп, является беспрецедентным в недавней истории страны. СМИ и социальные сети строго контролируются.

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Египет, Референдум, Абдель Фаттах ас-Сиси.
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