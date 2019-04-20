Неизвестные открыли стрельбу на семейной вечеринке в Мексике: 13 погибших

Новости мира: В Мексике открыли стрельбу во время вечеринки, много погибших.

В мексиканском городе Минатитлан неизвестные совершили вооруженное нападение на семейной вечеринке, вследствие чего погибли не менее 13 человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает Express.

"По меньшей мере 13 человек, как сообщается, были убиты, а остальные были ранены после того, как несколько вооруженных человек открыли огонь в зале, где проводилась вечеринка, на юго-востоке Мексики", - говорится в сообщении.

Среди погибших годовалый ребенок, а также пятеро женщин и семеро мужчин.

Еще пять человек были доставлены в районную больницу с серьезными ранениями.

Мотив нападения пока неизвестен. По словам очевидцев инцидента, боевики вероятно искали кого-то.

Государственный секретарь общественной безопасности Уго Гутиеррес Мальдонадо отметил, что федеральные и государственные силы начали масштабные поисковые операции, чтобы поймать тех, кто стоит за этим нападением.