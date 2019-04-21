МИД Канады обещают поддерживать реформы в Украине

Новости мира: Канада пообещала не прекращать помощь в реформировании в Украине

Канада обещает не прекращать поддержку Украины на пути реформирования. Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в сети Твиттер.

“Канада поддерживает демократии по всему миру и в дальнейшем помогать Украине в ее усилиях по внедрению реформ”, - отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что канадскую наблюдательную миссию за нынешними президентскими выборами в Украине возглавляет экс-министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси.

Напоминаем, странам-членам НАТО необходимо увеличить объемы оказываемой Украине помощи, в том числе в виде предоставления вооружения и современных боеприпасов, а также нужно увеличить присутствие в Черном море, убежден депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.