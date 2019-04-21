В Триполи закрыли аэропорт после сообщений о возможном авиаударе

Новости мира: В связи с возможным авиаударом, закрыт аэропорт в Триполи.

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможном авиаудар со стороны Ливийской национальной армии (LNA) фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующая запись в воскресенье разместила администрация воздушной гавани в Facebook.

“Управление гражданской авиации закрывает воздушное пространство над аэропортом (Митига) до дальнейших распоряжений из соображений безопасности”, — говорится в тексте. Отмечается, что здание аэропорта не пострадало.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев информировало, что в Триполи был открыт огонь из неопределенного воздушного судна, а также слышны звуки стрельбы.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признано международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с выбранным парламентом и поддерживаемый LNA под командованием Халифы Хафтара.