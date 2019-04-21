В Конго произошло крушение лодки: погибли 40 человек, более 100 пропали

Новости мира: В момент крушения лодки в Конго на борту находилось около 200 человек, судьба более 100 пассажиров пока неизвестна.

В Конго 40 человек погибли в результате крушения лодки. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что всего на лодке было около 200 человек, из которых более сотни пропали без вести. Ранее сообщалось, что из воды достали тела 13 человек.

По последним данным, были найдены тела еще 27 человек.

"Двадцать семь человек были найдены мертвыми в результате аварии на лодке на озере Киву в восточной части Демократической Республики Конго на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество погибших на данный момент составляет 40 человек. Причина аварии неизвестна. Власти предполагают, что судно могло затонуть из-за перегруза. Кроме того, в тот день был сильный ветер.