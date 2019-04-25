Канада осудила выдачу паспортов Россией жителям Донбасса

Новости мира: МИД Канады осуждает указ РФ, по выдаче паспортов на оккупированном Донбассе.

Решение Кремля упростить процедуру получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донбасса дестабилизирует ситуацию в регионе.

Об этом МИД Канады заявляет на официальной странице в Twitter.

“Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизирующее предложение распространить действие российского гражданства жителям Донбасса”, - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подтвердили, что поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.