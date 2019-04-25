В Бразилии во время полицейского рейда против наркоторговцев задержан попугай

Новости мира: Бразильская полиция задержала попугая из банды наркоторговцев

Бразильская полиция во время рейда в отделение преступной группы в штате Пиауи задержала не только торговцев кокаином, но и их попугая.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

"Попугай был взят под стражу полицией на севере Бразилии в рамках полицейского рейда против торговцев наркотиками ", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, попугая дрессировали предупреждать преступников о приближении правоохранителей - при их приближении птица кричала: "Мама, полиция!". Но в этот раз было уже поздно - наркоторговцев все равно арестовали.

"Он, наверное, был обучен этому", - сказал один из офицеров, который принимал участие в операции. "Как только полиция приблизилась, он начал кричать".

Бразильский журналист, который встретился с заключенным попугаем во вторник, охарактеризовал его как "чрезвычайно послушное" существо с крепко закрытым клювом после "ареста".

Птица не произнесла ни слова в присутствии полицейских. Сейчас попугая передали в бразильскоий зоопарк - в июле его должны выпустить на свободу.