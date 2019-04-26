Скачать
Пятница, 26.04.2019
Спикер Зеленского заявляет, что роспуск Рады все еще возможен
Спикер Зеленского заявляет, что роспуск Рады все еще возможен
Теракты на Шри-Ланке: Полиция задержала 70 человек
Теракты на Шри-Ланке: Полиция задержала 70 человек
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время
Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время

Теракты на Шри-Ланке: Полиция задержала 70 человек

Теракты на Шри-Ланке: Полиция задержала 70 человек
21:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В связи с Пасхальными терактами на Шри-Ланке задержали 70 человек.

На Шри-Ланке полиция уже задержала более 70 подозреваемых в причастности к организации терактов, совершенных в Пасхальное воскресенье.

Об этом сообщает News First.

"Более 70 подозреваемых были арестованы по состоянию на сегодня в связи с Пасхальными терактами", - сообщил представитель полиции Шри-Ланки.

В то же время пресс-секретарь армии Шри-Ланки Сумита Атапатту призвал общественность оставаться пристальным к возможной опасности.

21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и других городах произошло как минимум восемь взрывов. В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях.

На Шри-Ланке опять слышны взрывы

По уточненным данным, в результате взрывов погибли 253 человека, а не 359, как сообщалось ранее.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, Взрыв, Шри-Ланка, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
03 Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
04 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Ольга Сумская отреагировала на закон о языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп: Я молодой энергичный человек
Трамп: Я молодой энергичный человек
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Белый верх, черный низ: Королева Летиция продемонстрировала стильный look
Белый верх, черный низ: Королева Летиция продемонстрировала стильный look
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь