Теракты на Шри-Ланке: Полиция задержала 70 человек

Новости мира: В связи с Пасхальными терактами на Шри-Ланке задержали 70 человек.

На Шри-Ланке полиция уже задержала более 70 подозреваемых в причастности к организации терактов, совершенных в Пасхальное воскресенье.

Об этом сообщает News First.

"Более 70 подозреваемых были арестованы по состоянию на сегодня в связи с Пасхальными терактами", - сообщил представитель полиции Шри-Ланки.

В то же время пресс-секретарь армии Шри-Ланки Сумита Атапатту призвал общественность оставаться пристальным к возможной опасности.

21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и других городах произошло как минимум восемь взрывов. В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях.

По уточненным данным, в результате взрывов погибли 253 человека, а не 359, как сообщалось ранее.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.