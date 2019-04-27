Задержан первый серийный убийца в истории Кипра

Новости мира: Офицер Нацгвардии признался в совершении семи убийств.

Полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу. Им оказался 35-летний сотрудник Нацгвардии страны Никос Метаксас, сообщает lb.ua со ссылкой на Reuters.

Метаксас признался в совершении семи убийств и указал места, где похоронил тела трех жертв. Однако полиция подозревает, что жертв гвардейца могло быть больше.

Среди доказанных эпизодов - убийство Метаксасом 38-летней гражданки Филиппин Мэри-Роуз Тибурсио, чье тело 14 апреля обнаружили немецкие туристы в шахте заброшенного рудника в Мицеро, и ее 6-летней дочери Сьерры, останки которой полиция пытается отыскать в водохранилище Ксилиатос в 15 минутах езды от упомянутой шахты. Еще одна жертва, 28-летняя филиппинка Ариан Паланас Лосано, была найдена на том же руднике 21 апреля.