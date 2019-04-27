Топ-чиновников Shell похитили на юге Нигерии

Новости мира: Неизвестные, убив сопровождающих полицейских, похитили двух топ-менеджеров Shell в Нигерии.

В штате Риверс на юге Нигерии неизвестные похитили двух высокопоставленных лиц нефтяной компании Shell, убив при этом представителей сил безопасности, которые их сопровождали.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление местной полиции в субботу.

«Двое высокопоставленных лиц нефтяной компании Shell были похищены в штате Риверс на юге Нигерии неизвестными, а полицейские, которые их сопровождали, - убиты», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, когда сотрудники компании возвращались из служебной поездки в штат Байелса. Имена и национальность похищенных работников не уточняется.

Пока никто не взял на себя ответственность за это похищение. Нигерийская полиция начала расследование.