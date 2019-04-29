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"Диктатура заблокировала путь": Гуайдо отменил митинг на западе Венесуэлы

"Диктатура заблокировала путь": Гуайдо отменил митинг на западе Венесуэлы
06:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Гуайдо заявил, что "диктатура" помешала ему провести митинг.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что отменил митинг в западной Венесуэле из-за того, что его не пропустила "диктатура". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Сегодня у нас была запланирована встреча, мы собирались охватить улице Лары, которые заполнялись с конца до конца", - сказал Гуайдо в голосовой записи, отправленной его пресс-службой.

Он сказал, что перенесет мероприятие на следующие выходные, и призвал сторонников объединиться в среду.

"Сегодня диктатура заблокировала путь, диктатура не позволила нам прибыть в Баркисимето, но это не помешает нам видеть друг друга", - заявил Гуайдо.

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В то же время лидер оппозиции не предоставил дополнительную информацию о том, кто его заблокировал или где произошел инцидент. Министерство информации Венесуэлы, которое обрабатывает запросы средств массовой информации для правительства, не прокомментировало инцидент.

Напомним, спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуайдо в рамках так называемой операции "Свобода", которая направлена на "прекращение узурпации" в Венесуэле и отстранение президента Николаса Мадуро от власти, призвал своих сторонников выйти 1 мая на "самый многочисленный марш" в истории республики.

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Все по теме:

Митинг, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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