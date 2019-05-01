Помпео сообщил, что Мадуро хотел сбежать на Кубу, но его остановили русские

Новости мира: Майк Помпео уточнил, что Мадуро хотел отправиться в Гавану.

Николас Мадуро был готов вчера вылететь из Венесуэлы на Кубу, однако Россия уговорила его остаться. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео рассказал телеканалу CNN.

"Самолет Мадуро уже стоял на взлетной полосе, он был готов вылететь. И, как мы понимаем, россияне пояснили ему, что он должен остаться", - отметил глава Госдепа.

Вместе с тем госсекретарь не стал комментировать, позволил бы Вашингтон Мадуро безопасно выехать на Кубу. Зато он заметил: "Мадуро понимает, что произойдет, если он сядет в этот самолет".

На фоне обострения ситуации в Венесуэле Помпео подтвердил поддержку США лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.