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Среда, 01.05.2019
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США обещают Кубе и России жесткие последствия за поддержку Мадуро

США обещают Кубе и России жесткие последствия за поддержку Мадуро
06:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Если бы не участие России и Кубы, Мадуро уже не был бы при власти.

Дональд Трамп угрожает Кубе полным эмбарго и санкциями высшего уровня за поддержку власти Венесуэлы, а его соратники добавляют, что Мадуро до сих пор держится в кресле только благодаря Кубе и России. Об этом президент США написал в Twitter.

“Если кубинские вооруженные силы не прекратят немедленно военных и других операций по уничтожению конституции Венесуэлы, на островное государство Куба будет наложено полное и всеобъемлющее эмбарго вместе с санкциями высочайшего уровня”, - отметил Трамп, добавив, что надеется на скорейшее мирное возвращение кубинцев домой.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обещает перерезать все каналы поддержки Кубы.

“США осуждают прямое вмешательство Кубы для поддержки недееспособного режима Мадуро в Венесуэле. Мы продолжим прибегать к действиям, чтобы перекрыть все связи кубинского режима с Венесуэлой и привлечь Кубу к ответственности за ее дестабилизирующую роль в этом рукотворном кризисе”, - заметил Болтон.

Вместе с тем сенатор Линдси Грэм поддержал позицию президента США и добавил: неоходимо сделать “предельно понятным” для Кубы и России, что ответственность за причинение любого вреда “легитимному лидеру” Венесуэлы Хуану Гуайдо или его сторонникам будет возложена именно на них.

“Если бы не участие России и Кубы, Мадуро уже не был бы при власти”, - подытожил Грэм.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 30 апреля объявил о начале финальной стадии "Операции Свобода" с целью свержения президента Николаса Мадуро.

В правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают борьбу народа Венесуэлы за свободу и демократию.

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США, Россия, Куба, Венесуэла, Николас Мадуро.
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