Ситуацию в Венесуэле обсудит международная контактная группа

Новости мира: Международная контактная группа по Венесуэле объявила о встрече 6-7 мая для поддержания демократии в стране.

Международная контактная группа (МКГ) по урегулированию в Венесуэле призвала силовые структуры страны к максимальной сдержанности. Группа намерена обсудить развитие ситуации в этой стране во время встречи 6-7 мая в столице Коста-Рики.

Об этом говорится в совместном заявлении МКГ, которое обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.

«Текущие события подтвердили необходимость и неотложность такого политического решения. Кризис ухудшается и усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой находится народ Венесуэлы. Международная контактная группа твердо выступает против использования силы и призывает силовые структуры к максимальной сдержанности, чтобы не нанести дальнейший вред народу Венесуэлы», - говорится в документе.

МКГ еще раз подчеркнула, что в процесс урегулирования кризиса все права и гражданские свободы всех венесуэльцев должны соблюдаться. Членам Национальной Ассамблеи и лидерам политических партий должны быть созданы условия для политической работы, безо всякого страха, без репрессий или мести. Должна быть восстановлена свобода прессы, все политические заключенные должны выйти на свободу.

«МКГ приложит все усилия по поддержанию демократии и верховенства права в Венесуэле, путем проведения свободных и справедливых выборов в соответствии с Конституцией Венесуэлы. В этой связи группа проведет встречу на министерском уровне 6-7 мая в Сан Хосе (San José), Коста-Рика. Она будет продолжать внимательно следить за ситуацией в координации с ее региональными и международными партнерами», - говорится в совместном заявлении Международной контактной группы.